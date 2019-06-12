تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النظام القطرى لخسائر عديدة من إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، فتلك الخسائر تنوعت ما بين خسارة للسيادة القطرية، وخسائر اقتصادية، وكذلك إخفاقات سياسية، ويستعرض الخليج 365 أبرز 5 خسائر لقطر منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة.

- تكبدت الدوحة خسائر اقتصادية تتجاوز 500 مليار دولار منذ المقاطعة العربية حسب إحصائيات سكاى نيوز. - فقدان قطر سيادتها بعد تمكين تميم بن حمد للإيرانيين والأتراك من الأراضى القطرية المصارف القطرية. Advertisements - خسرت 40 مليار دولار من الودائع الخاصة. - تهاوى قطاع الطيران القطرى وبلوغ خسائره نحو 70 مليون دولار. - انكشاف فضيحة تمويل الدوحة للإرهابيين عبر التسجيلات المسربة للصحف الأجنبية.

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