بومبيو يقوم بجولة آسيوية تشمل 4 دول الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجولة آسيوية تشمل أربع دول خلال الشهر الجاري. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جولة بومبيو تشمل الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو. وأضافت أن بومبيو سيشارك خلال زيارته لليابان في قمة مجموعة العشرين.

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