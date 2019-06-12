220 درجة.. تنسيق القبول لأولي ثانوي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف اعتمد درجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي لتكون 220 درجة.

وقال "حسام الدين"، إن إجمالي عدد الطلاب التي تتناسب مع المجموع التكراري 15 ألفا و467 طالبًا وطالبة بمراكز المحافظة السبعة، وهو ما سيجعل كثافة الطلاب داخل الفصول خلال العام الدراسي الجديد ستصل إلى 49.9%

يذكر أن عدد الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 42068 طالبًا وطالبة بمختلف مراكز المحافظة.