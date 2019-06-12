محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ): ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددًا منها في تل الحارة بالمنطقة الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.