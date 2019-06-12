داخل زجاجة شامبو.. ضبط عاطل حاول تهريب مخدرات إلى داخل السجن في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث قسم ثان بنها، القبض على عاطل أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة إلى مسجون داخل قسم بنها، وكان يخفيها داخل زجاجة شامبو.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها يفيد بتلقيه بلاغًا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم، بضبط "محمد.ر" 21 سنة، عاطل أثناء زيارته لـ"عماد.ح" المسجون علي ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم، وبحيازته 28 قرصًا مخدرًا، و8 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وذلك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو.

وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.