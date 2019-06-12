ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أعلنت المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء، أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة. وأكد الشيخ أحمد محمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، أنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبيرة تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء. كان فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أناب الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018

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