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ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء، أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة.

وأكد الشيخ أحمد محمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، أنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبيرة تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

كان فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أناب الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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