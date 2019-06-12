حملة للتنديد بممارسات إيران ونداء عاجل بمجلس حقوق الإنسان

أطلقت الحملة الإعلامية الحقوقية ضد انتهاكات إيران برعاية كلاً من التحالف الدولي والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وذلك باجتماعات المجلس بعنوان "لا للإرهاب الإيراني".

ويسلط الضوء على انتهاكات الميليشيات التابعة لإيران مثل (حزب الله والحشد الشعبي وسرايا الأشتر) لحقوق الإنسان تزامنا مع انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الفترة من 24 يونيو إلى 12 يوليو .

وقال فيصل فولاذ الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، أنه سيشارك بوفد مشترك من المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان والائتلاف اليمني لحقوق الانسان باجتماعات الدورة ٤١ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (من ٢٤ يونيو إلى ١٢ يوليز) وسينظم الوفد عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية خلال الدورة.

وتم توثيق 57 جريمة لنظام إيران أمام مجلس حقوق

وقدمت 15 منظمة حقوق إنسان عربية ودولية نداء عاجلًا إلى مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، ضد الإرهاب الإيراني في العالم.

كما طالبت المنظمات المجلس بإصدار بيان إدانة لقيادة النظام الإيراني للإرهاب العالمي، وعقد جلسة خاصة بذلك في الدورة 41 للمجلس.

وتضمن النداء العاجل معلومات حول 57 جريمة إرهابية ارتكبها النظام الإيراني بدول العالم خلال 37 عامًا. وأرفق سجلًا حول الجرائم الـ57 والذي قدم لسفير السنغال، رئيس مجلس حقوق الإنسان. وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وذلك باجتماعات المجلس بعنوان "لا للإرهاب الإيراني".ويسلط الضوء على انتهاكات الميليشيات التابعة لإيران مثل (حزب الله والحشد الشعبي وسرايا الأشتر) لحقوق الإنسان تزامنا مع انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الفترة من 24 يونيو إلى 12 يوليو .وقال فيصل فولاذ الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، أنه سيشارك بوفد مشترك من المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان والائتلاف اليمني لحقوق الانسان باجتماعات الدورة ٤١ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (من ٢٤ يونيو إلى ١٢ يوليز) وسينظم الوفد عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية خلال الدورة.وتم توثيق 57 جريمة لنظام إيران أمام مجلس حقوقالإنسان في دورته القادمة رقم 41 التي ستفتتح يوم 24 يونيو الجاري، بحسب تصريح الامين العام للمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان فيصل فولاذ.وقدمت 15 منظمة حقوق إنسان عربية ودولية نداء عاجلًا إلى مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، ضد الإرهاب الإيراني في العالم.كما طالبت المنظمات المجلس بإصدار بيان إدانة لقيادة النظام الإيراني للإرهاب العالمي، وعقد جلسة خاصة بذلك في الدورة 41 للمجلس.وتضمن النداء العاجل معلومات حول 57 جريمة إرهابية ارتكبها النظام الإيراني بدول العالم خلال 37 عامًا. وأرفق سجلًا حول الجرائم الـ57 والذي قدم لسفير السنغال، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

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