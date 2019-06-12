إسلام آباد (وام) أعلنت الحكومة الباكستانية أن وديعة الإمارات البالغة 3 مليارات دولار في البنك المركزي ساهمت في الحد من الأزمة المالية وتخفيف العبء على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وأكد حمّاد أظهر وزير الدولة للشؤون المالية بجمهورية باكستان الإسلامية، أمس، خلال إعلانه عن تفاصيل الميزانية السنوية للعام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 7022 مليار روبية أهمية المساعدات المالية التي تلقتها حكومة بلاده بواقع ستة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية بينها ثلاثة مليارات لتسهيل شراء النفط بالدفع المؤجل، وثلاثة مليارات دولار من دولة الإمارات أودعت ببنك باكستان المركزي، وستة مليارات من صندوق النقد الدولي، ساهمت جميعها في الحد من الأزمة المالية وتخفيف العبء على احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان. وأوضح الوزير الباكستاني أمام البرلمان الاتحادي أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية قدرت بنحو 6717 مليار روبية، مشيراً إلى أن إجمالي ديون باكستان بلغت 31 تريليون روبية فيما بلغ العجز في الحساب الجاري 20 مليار دولار والعجز التجاري نحو 32 مليار دولار وشكل العجز المالي نسبة 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 3.3 تريليون روبية. وأشار إلى أنه تقرر عدم زيادة مخصصات الدفاع البالغة 1.15 تريليون روبية وتخفيض نفقات الحكومة ورواتب الوزراء بنسبة 10 بالمائة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: وديعة الإمارات خففت من الأزمة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.