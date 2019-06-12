الجزائر: رئيس جديد للمحكمة العليا.. ومظاهرات الطلاب مستمرة

محمد إبراهيم (الجزائر)

واصل القضاء الجزائري أمس ملاحقاته لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، وضع 19 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المقرب من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المتورط فيها 45 شخصا بتهم الفساد المالي. وقالت مصادر قانونية لـ«الاتحاد» إن قاضي التحقيق بالمحكمة وبعد سماع أقوال المتهمين قرر وضع 19 متهماً رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وأفرج عن 19 متهماً. وأضافت المصادر أنه تم أيضا توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط طحكوت، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: محيي الدين طحكوت وابنه وشقيقاه إلى جانب 38 موظفا بجهات حكومية و3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين المفرج عنهم رئيس وزراء سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وولاة حاليين، موضحة أنه تم الإفراج عنهم لكون المحكمة العليا هي المختصة بمحاكمتهم. ويتمتع رؤساء الحكومة والوزراء الحاليون والسابقون في الجزائر بميزة قضائية تقصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية أو الجزائية الأخرى. وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في غسل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على ميزة غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

وتشمل التهم كذلك تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

وكان قاضي التحقيق قد قرر أول أمس الاثنين إيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وعدد من أفراد عائلته قيد الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أويحيى وعبد المالك سلال و8 وزراء سابقين ووالي حالي وآخر سابق، سيمثلون اليوم الأربعاء أمام المحكمة العليا التي تنظر قضية اتهامهم بالفساد المالي، مع رجل الأعمال الموقوف علي حداد الذي يعد أغنى رجل أعمال في الجزائر.

وحداد هو رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق بوتفليقة وشقيقه السعيد، ويملك مجمعا للإنشاءات العامة وآخر إعلاميا وشركات صغيرة أخرى وعقارات وطائرة خاصة، ويعرف بأنه من أكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية، وتم توقيفه نهاية مارس الماضي، عندما كان بصدد مغادرة الجزائر نحو تونس عبر معبر حدودي بري، وأودع الحبس لاحقا على ذمة التحقيق، بشأن تهم وقضايا فساد.

يتزامن ذلك مع إجراء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح تعيينات جديدة في سلك القضاء، من بينها تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا هو عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة». من جهة أخرى، قدم ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه كأمين عام لوزارة التكوين المهني بعد أن شغل المنصب لسنوات طويلة.

وميدانيا، واصل آلاف الطلبة الجامعيين أمس الثلاثاء مظاهراتهم الأسبوعية في عدة ولايات للمطالبة بتنحي رموز نظام بوتفليقة، وتنفيذ مطالب الحراك الشعبي.

وشهد وسط الجزائر العاصمة مظاهرة شارك فيها الآلاف طافت بساحتي البريد المركزي والشهداء، والشوارع المجاورة وسط تأمين من قوات الشرطة فيما لم تقع اشتباكات بين الجانبين. ونتيجة إضراب الطلبة عن الدراسة وخوض الامتحانات، قررت الحكومة الجزائرية تمديد العام الدراسي الحالي حتى نهاية يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة لحل أزمة الامتحانات. وقال جمال بوكزاطة مدير التكوين العالي بوزارة الجامعات إنه «يمكن لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات) التي شهدت تأخرا في تقديم الدروس تمديد السنة الجامعية حتى 31 يوليو المقبل كحد أقصى بهدف استدراك الدروس الفائتة». وعادة ما تنطلق السنة الجامعية بالجزائر في سبتمبر من كل عام، وتنتهي مطلع يوليو من العام الذي يليه. ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي يتظاهر الطلبة يوم الثلاثاء من كل أسبوع وسط إضراب عن الدراسة، الأمر الذي أدى لتخوفات من «سنة بيضاء» تمر بدون امتحانات. ويبلغ عدد الجامعات بالجزائر 106 جامعات كلها حكومية منتشرة عبر الولايات الـ48 يدرس فيها 1.5 مليون طالب، ويعمل بها 60 ألف أستاذ جامعي.