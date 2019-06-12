أبين: مقتل وإصابة 8 جنود بهجوم لـ"القاعدة" في المحفد

عدن (الاتحاد) قتل جنديان وأصيب 6 آخرون إثر هجوم بعبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم «القاعدة» في طريق عام بمديرية «المحفد» التابعة لمحافظة أبين.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن العبوة الناسفة زرعتها عناصر إرهابية على جانب الطريق وتم تفجيرها لحظة مرور سيارة عسكرية تقل عدداً من جنود قوات الحزام الأمني بقطاع «المحفد»، مشيراً إلى أن انفجار العبوة خلف عددا من القتلى والجرحى. وأضاف المصدر أن دوريات أمنية تابعة للحزام الأمني انتشرت في محيط المنطقة، موضحاً أن دورية أمنية أخرى كانت قد تعرضت في وقت سابق لهجوم مماثل دون أن يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمنية.

وقال سكان محليون في المحفد لـ«الاتحاد» إنهم سمعوا دوي انفجار عنيف وتصاعد الأدخنة من جانب الطريق العام، موضحين أن قوات الحزام الأمني نفذت عملية انتشار في أنحاء متفرقة من المديرية لتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.

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