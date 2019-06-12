إحباط تهريب أسلحة إلى عدن

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الأمنية، في مدينة عدن، عن ضبط شاحنة تحمل على متنها كميات من الأسلحة والذخائر أثناء محاولة تهريبها إلى داخل المدينة.

وأفاد مصدر في عمليات قوات الحزام الأمني بأن القوات المتمركزة في حاجز تفتيش «المشهور»، غرب عدن، تمكن من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر، كانت على متن شاحنة وفي طريقها إلى وسط مدينة عدن، موضحاً أن قوات الحزام الأمني في القطاع السادس أفشلت عملية التهريب، وتمكنت من ضبط شخصين على متن الشاحنة.

وأضاف المصدر، أن الأسلحة والذخائر كانت مخفية بداخل الشاحنة التي تستخدم لنقل البضائع المثلجة، حيث تم اكتشافها وإحالة السائق ومرافقه إلى التحقيق، لمعرفة الجهات التي تقف خلف هذه الشحنة.

وأكد قائد قوات الحزام الأمني في عدن، وضاح عمر، استمرار الجهود الأمنية المبذولة، من أجل التصدي لعمليات التهريب بكل أشكالها، وذلك ضمن الخطط تأمين مدينة عدن وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، موضحاً أن النقاط الأمنية التابعة للحزام الأمني أفشلت العديد من عمليات التهريب في فترات سابقة ومنعت وصولها إلى عدن.