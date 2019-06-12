كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات "نمساوية - سلوفينية" حول الهجرة والطاقة ومستقبل الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور زيارة رسمية إلى النمسا بعد غد الخميس.

وقالت مصادر بالقصر الرئاسي بالنمسا "هوفبورج" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن سيستقبل نظيره السوليفاني لإجراء مباحثات تركز على دعم العلاقات الثنائية ومستقبل الاتحاد الأوروبي وعددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة.