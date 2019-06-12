طوكيو تستعين بمواد بلاستيكية معاد تدويرها لصناعة منصات التتويج الأولمبية

وأكد المنظمون أنه اعتبارا من 13 يونيو حزيران سيتم نشر صناديق في أكثر من ألفي منفذ لسلسلة محلات تجزئة محلية كبرى ليترك السكان أي مواد بلاستيكية غير مرغوب فيها لتدخل ضمن مشروع منصات التتويج.

وأضاف المنظمون أنهم يهدفون إلى جمع ما يصل إلى 45 طنا من البلاستيك لتصنيع نحو 100 منصة مخصصة للأولمبياد الصيفي. وستكون هذه أول مرة يتم فيها تصنيع منصات تتويج أولمبية من مواد معاد تدويرها.

وسعى المنظمون إلى أن تكون الدورة الأولمبية في طوكيو صديقة للبيئة وأن تنشئ منظومة لإحداث تغيير مستدام في اليابان.

وسيتم تصنيع ميداليات التتويج من معادن معاد تدويرها يتم جمعها من الهواتف المحمولة القديمة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في حين أن الزي الرسمي لحاملي الشعلة الأولمبية سيتم تصنيعه جزئيا من قوارير بلاستيكية معاد تدويرها.