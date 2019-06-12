تصفيات يورو 2020: إيطاليا تتخطى البوسنة والهرسك بصعوبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى منتخب إيطاليا نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن مباريات ذهاب المجموعة العاشرة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثنائية المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين لورنزو إنسيني وماركو فيراتي، فيما سجل هدف البوسنة والهرسك اللاعب إدين دجيكو.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإيطالي رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

الدقائق الأولى من المباراة بدأت بضغط عالٍ ومتواصل من لاعبي المنتخب الإيطالي على لاعبي البوسنة، لكن دون جدوى، فيما اعتمد المنتخب البوسني على الإحكام الدفاعي واللعب على المرتدات.

أولى المحاولات الخطيرة في اللقاء، جاءت بالدقيقة 18، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها دجيكو، ومررها إلى فيسكا، الذي سدد تصويبة قوية من ناحية اليمين من داخل المنطقة، لولا براعة بونوتشي، الذي تدخل وأنقذ الكرة لتخرج إلى ركنية.

وحاول تودوروفيتش، التسديد بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، بالدقيقة 22، إلا أن تسديدته وصلت سهلة في يد الحارس سيريجو.

وفي الدقيقة 32، تمكن البوسنة من التقدم بالهدف الأول، بعد تمريرة بالكعب من بيسيتش إلى فيسكا داخل المنطقة من الناحية اليمنى، الذي مرر كرة أرضية داخل منطقة الستة ياردة، لتجد دجيكو، الذي أسكن الكرة الشباك.

فيما نفذ فابيو كوالياريلا أول هجمة فعلية للمنتخب الإيطالي، بالدقيقة 41، بعدما حصل على الكرة أمام منطقة جزاء البوسنة، وسدد تصويبة أرضية قوية، تصدى لها الحارس سيهيتش، وأبعدها لركلة ركنية.

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وعادل إنسيني النتيجة لإيطالية في الدقيقة 49، بعد ركلة ركنية نُفذت واستقبلها إنسيني بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وأنقذ الحارس سيريجو مرماه من فرصة محققة للمنتخب البوسني بالدقيقة 51، بعدما كاد دجيكو أن ينفرد بالمرمى، لولا خروج سيريجو وإبعاد الكرة من خارج منطقة جزاءه، ليمنع فرصة هدف محقق.

وأبعد القائد كيليني كرة خطيرة بالدقيقة 53، بعد رأسية من لاعب البوسنة، أبعدها كيليني ببراعة من أمام مرماه، وفي الدقيقة 55، سدد ساريتش تصويبة يسارية أرضية، خرجت بجوار قائم إيطاليا الأيسر.

المتألق فيسكا استمر في محاولاته على مرمى إيطاليا، وبالدقيقة 56، استلم فيسكا تمريرة دجيكو داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية، أبعدها سيريجو بأطراف أصابعه.

وأجرى روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، تبديلاً اضطراريًا بالدقيقة 66، بعد إصابة جيانلوكا مانشيني، ليخرج ويحل محله ماتيا دي تشيليو.

وكاد إنسيني أن يضيف الهدف الثاني له ولإيطاليا بالدقيقة 69، بعد عرضية مميزة من باريلا من الجهة اليمنى لأقصى اليسار، لتجد إنسيني الذي سدد الكرة بالرأس، ويبعدها الحارس سيهيتش، من على خط المرمى إلى ركنية.

وببراعة أنقذ سيهيتش، مرمى المنتخب البوسني مجددًا، بالدقيقة 72، بعد ركنية نفذها بيرنارديسكي، قابلها كيليني برأسية في منتصف الملعب، أبعدها الحارس عن مرماه.

ومن مسافة بعيدة سدد جورجينيو تصويبة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها سيهيتش، حارس البوسنة، على مرتين، في الدقيقة 84.

وبالدقيقة 86، أطلق فيراتي رصاصة الرحمة، بعدما أحرز الهدف الثاني لإيطاليا بعد تمريرة من إنسيني داخل المنطقة لفيراتي، الذي استلم الكرة وسدد على يسار حارس البوسنة، كرة سكنت الشباك.