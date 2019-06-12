بسبب فقر الحال.. هروب 70% من عمالة مصانع الأجهزة المنزلية بإيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أظهرت بيانات إيرانية جديدة تراجع وتيرة العمل داخل أغلب مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية المحلية لأقل من ربع طاقتها التشغيلية بسبب الأزمة الاقتصادية العاصفة في البلاد.

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ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية) أرقاما عن نقابة منتجي الأدوات المنزلية في إيران تشير إلى أن المصانع النشطة تعمل بطاقة تشغيلية تتراوح بين 25 إلى 30% فقط في الوقت الراهن، حيث أرجعت الأسباب إلى صعوبة تأمين حزم نقدية بالعملة الصعبة لاستيراد مواد خام.

ويشكو منتجو أدوات المنزل الإيرانيون من صعوبة بالغة إزاء تأمين النفقات اللازمة بعد تدني سعر الريال الإيراني بشدة أمام الدولار الأمريكي على مدار الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت نفقاتهم بمقدار 3 مرات عن ذي قبل.

وانتقد محمد رضا فريوري، عضو هيئة إدارة نقابة مصنعي السلع المنزلية في إيران، فشل حكومة بلاده في توفير حزم دولارية للمصانع العاملة بهذا القطاع، لافتا إلى أن تهريب الأجهزة المنزلية في الوقت الحالي بات أقل تكلفة من إنتاجها محليا.