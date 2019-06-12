أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه سيؤيد المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في حال ترشحت لرئاسة ​المفوضية الأوروبية​"، مشيراً إلى "أنني أعتقد أننا بحاجة إلى شخصية قوية. ​أوروبا​ بحاجة إلى وجوه جديدة وشخصيات قوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سأؤيد ميركل إذا ترشحت لرئاسة المفوضية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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