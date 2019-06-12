البحرية الليبية: لن نسمح مجددا بعمل منظمات الإنقاذ الدولية قبالة سواحلنا

أكدت ​البحرية الليبية​ "إنها لن تسمح مجددا بعمل المنظمات الدولية النشطة في مجال إنقاذ ​المهاجرين​ غير النظاميين من الغرق قبالة سواحل البلاد"، مشيرةً إلى "أنها لن تسمح بعودة المنظمات الدولية للعمل قبالة السواحل الليبية، حتى لا تعود موجة ​الهجرة​ غير الشرعية والقوارب التي تحمل على متنها آلاف المهاجرين".

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