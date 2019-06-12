جنبلاط استقبل وزير المهجرين وسفير مصر ووفدا أميركيا

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وزير المهجرين غسان عطاالله. كما استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية لأجل ​لبنان​ "​أميركا​ ​تاسك فورس​" برئاسة السفير إدوارد غبريال، بحضور مفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة. واستقبل جنبلاط السفير المصري ​نزيه النجاري​، بحضور النائب السابق ​غازي العريضي​، وبحث معه في آخر المستجدات.

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