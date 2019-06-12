الطقس الاربعاء غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الخميس المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع تكوّن ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيًا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من المساء كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً في المناطق الداخلية والشمالية مع حدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد خلال فترة الظهيرة.