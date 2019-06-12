شهيب للطلاب: توجهوا غدا إلى مراكز الامتحانات ولتكن قلوبكم مطمئنة

توجه وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ​الطلاب​ قائلا:"أبنائي طلاب الشهادةالمتوسطة، توجهوا غدا إلى مراكز الامتحانات، ولتكن قلوبكم مطمئنة، لأننا هنا لمساعدتكم في الوصول إلى مستقبل مشرق"

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