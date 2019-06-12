رحبت إدارة "شركة IBC " مالكة ومشغّلة معمل فرز ومعالجة ​النفايات​ المنزلية الصلبة في صيدا بـ"جهود السلطات الرسمية المعنية الهادفة لتحديد وتقييم اسباب ومصادر الروائح الكريهة المنبعثة من المحيط الذي يقع فيه ولإيجاد الحلول لها"، مبديةً ارتياحها لهذه الجهود، معتبرةً أن "ذلك يساهم في حصر المشكلة ومعالجة اسبابها جذريا ورفع اضرارها عن كل المحيط الذي تقع فيه بما في ذلك المعمل الذي يعتبر نفسه ايضا متضررا من هذه الروائح ، وهو يتحمل المسؤولية فقط عن كل ما له علاقة بالنفايات التي تصب او تفرز او تعالج فيه وما ينتج عنها من روائح اذا ثبت انه مصدرها ، ولا يتحمل مسؤولية اية مصادر أخرى للروائح التي تلصق زورا بالمعمل فقط لمجرد كونه يقع في نفس المحيط الذي تقع فيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر شركة "IBC" مشغلة معمل النفايات بصيدا رحبت بالجهود الهادفة لتحديد مصادر الروائح ورفع ضررها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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