علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأحداث التي شهدتها بلدة ​عين دارة​ مؤخراً من اعتداء مسلح على أهلها الذين كانوا يعتصمون ضد معمل ​آل فتوش​، قائلا: "شكراً ل​وزارة الدفاع​ وللجيش اللبناني على التدخل السريع يوم أمس لتوقيف كل من اعتدى على أهلنا في عيندارة، وبعد اطمئناننا على الجرحى جراء الاعتداء الذي تعرضوا له، نتمنى لهم الشفاء العاجل"، مؤكداً "أننا نتابع هذه المسألة التي لطالما كانت في صلب اهتماماتنا وسنبقى بكل إلتزام حريصين على سلامة عين دارة وأهلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: نتابع قضية عين دارة وسنبقى بكل إلتزام حريصين على سلامة أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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