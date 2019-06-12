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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "سرورها البالغ" إزاء إطلاق إيران سراح لبناني متهم بالتجسس لصالح واشنطن، وأعربت عن الأمل بالإفراج عن سائر الأميركيين المحتجزين هناك. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية "نأمل أن يكون إطلاق سراح السيد (نزار) زكا إشارة إيجابية للمحتجزين الأميركيين في إيران".



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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تأمل أن يكون إطلاق سراح نزار زكا إشارة إيجابية للمعتقلين الأميركيين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.