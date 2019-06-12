أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: أمم أفريقيا أهم سبل الترويج السياحى لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن استضافة مصر لكأس لأمم الأفريقية يعتبر أحد أهم سبل الترويج السياحى والثفافى لمصر، حيث إن مثل هذه البطولات تستخدمه الدول كأحد آليات تقوية العلاقات أو ما يسمى بالقوة الناعمة خاصة مع تزامنه لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.



وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن مثل هذه الاستضافة تكون مصحوبة ببرامج مختلفة الهدف منها التعريف بأهم المعالم الرئيسية لمصر وثقافتها وخصائص مجتمعاتها.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد السلام أن البعض يطلق على استضافة كأس الأمم الأفريقية على أنه نوع من الدعاية للدولة المصرية، حيث تساعدها على تحقيق بعض المكاسب على رأسها تنشيط السياحة المصرية، باستضافة الوفود المشاركة والبعثات الرسمية لكل المنتخبات المشاركة والجماهير القادمة من مختلف دول القارة، فضلا عن مكاسب أخرى مالية واستثمارية، حيث سيساهم استضافة البطولة فى تحقيق مكاسب مالية من الدعم المالى القادم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وعائدات الإعلانات والبث التليفزيونى، حيث تحصل الدولة المستضيفة للبطولة على جزء كبير من تلك الحقوق من الـCAF.