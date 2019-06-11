رغم أنهم لا يتقنون العربية.. مجموعة غنائية كورية تعيد غناء أغنية “لمعلم” -فيديو

أعادت فرقة غنائية كورية، لا يجيد أعضائها اللغة العربية، تدعى B.I.G أداء أغنية النجم المغربي سعد لمجرد “لمعلم” بطريقة ملفتة للاهتمام.

وغنى أعضاء الفرقة الكورية، كلمات أغنية لمعلم بطريقة تبرز أنهم خضعوا لتدريب على نطق الكلمات، على نفس المنوال مع غنائهم بالعربية سابقا، طبقا لتصريحاتهم.

المجموعة الكورية، متخصصة في إعادة الأغاني، وكانت لها تجربتين مع أغنيتين عربيتين، هما “لا بزاف” لمجموعة “ذا فايف”، و”3 دقات” لأبو ويسرا.

وأعادت المجموعة الكورية غناء “لمعلم” أكثر أعمال لمجرد نجاحا في مسيرته الفنية، إذ تجاوز مشاهدي الفيديو كليب الخاص بها على يوتوب 700 مليون مشاهدة، كأول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم.