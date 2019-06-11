أعادت فرقة غنائية كورية، لا يجيد أعضائها اللغة العربية، تدعى B.I.G أداء أغنية النجم المغربي سعد لمجرد “لمعلم” بطريقة ملفتة للاهتمام.
وغنى أعضاء الفرقة الكورية، كلمات أغنية لمعلم بطريقة تبرز أنهم خضعوا لتدريب على نطق الكلمات، على نفس المنوال مع غنائهم بالعربية سابقا، طبقا لتصريحاتهم.
المجموعة الكورية، متخصصة في إعادة الأغاني، وكانت لها تجربتين مع أغنيتين عربيتين، هما “لا بزاف” لمجموعة “ذا فايف”، و”3 دقات” لأبو ويسرا.
وأعادت المجموعة الكورية غناء “لمعلم” أكثر أعمال لمجرد نجاحا في مسيرته الفنية، إذ تجاوز مشاهدي الفيديو كليب الخاص بها على يوتوب 700 مليون مشاهدة، كأول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم أنهم لا يتقنون العربية.. مجموعة غنائية كورية تعيد غناء أغنية “لمعلم” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.