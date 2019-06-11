بقرار وزاري.. مؤسسات التعليم الخاص تتحول إلى مراكز لإجراء الامتحانات

استنكر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مذكرة وزارية، عممتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، على مختلف المؤسسات التعليمية في جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، بخصوص اجتياز تلاميذ المؤسسات العمومية للامتحانات الإشهادية المتعلقة بمستوى السادس ابتدائي بالمدارس الخصوصية.

واعتبر النشطاء ذاتهم أن قرار الوزارة يعد ضربا في القيمة الرمزية للمدرسة العمومية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويدل على استسلام الوزارة لـ “لوبي” المدارس الخصوصية.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قد وجهت مذكرة إلى مديري المديريات الإقليمية في الجهة، في17ماي الماضي، تخبرهم فيها، عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتحديد اللائحة النهائية لمراكز إجراء الامتحانات في المؤسسات الخصوصية، استنادا إلى المادة 20 من المقرر الوزاري عدد 034/19 في شأن دفتر مساطر نيل شهادة الدروس الابتدائية برسم عام 2019.