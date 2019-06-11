مأساة.. انفجار قنينة غاز يتسبب في حروق لسيدة وحفيدها: “معندناش لفلوس باش نتعالجو”- فيديو”

تعرضت امرأة مسنة، وحفيدها، الأسبوع الماضي، لحروق خطيرة بعد انفجار قنينة غاز داخل مطبخ المنزل، في دوار بئر قدور في جماعة لقراقرة، نواحي إقليم سطات.

وقالت الجدة لـ”اليوم 24″ إن حفيدها الصغير أدخل قنينة الغاز للمطبخ لتنفجر بعدها بقوة، وتندلع نيران كثيفة، تسببت في حروق خطيرة لها، ولحفيدها، البالغ من العمر 4 سنوات.

وأضافت المتحدثة نفسها أنه بعد ساعات من الحادث، تم نقلهم عبر سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة للمركز الصحي “لبروج”، الذي أشر لهم على الذهاب إلى المستشفى الإقليمي في سطات، لكن قلة الإمكانيات المادية دفعتهم إلى العودة خائبين إلى المنزل دون تلقي العلاج