الجزائر يتعادل مع بوروندي استعدادا لـ”كان” 2019

اكتفى المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام منتخب بوروندي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بقطر، تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق، في 21 من هذا الشهر، بالديار المصرية.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سيتمكن المنتخب الجزائري من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 68، بواسطة اللاعب بغداد بونجاح، قبل أن يعدل المنتخب البوروندي النتيجة، في الدقيقة 75، بخطأ من الحارس الجزائري رايسن مبولحي.

وتدخل هذه المباراة، في إطار تحضير منتخب الجزائر لـ “الكان”، الذي سينافس في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من السينيغال، كينيا، وتنزانيا، بينما يتواجد المنتخب البوروندي، في المجموعة الثانية، كل من نيجيريا، غينيا، ومدغشقر.