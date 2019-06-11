حرب كلامية جديدة لباطمة.. ترد على رقية ماغي

اندلعت حرب كلامية بين فنانتين مغربيتين مشهورتين في الخليج العربي، هما دنيا باطمة، ورقية ماغي، ليلة أمس الاثنين، وذلك بسبب رسالة نصية قالت من خلالها الأخيرة إن الأولى أساءت إليها.

وفي تفاصيل الخلاف، نشرت رقية ماغي، على حسابها في “سنا بشات”، صورة تروج أن باطمة أرسلت، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كلاما مهينا إلى أحد الحسابات، ظنا منها أنه حساب رقية، حيث انتقدت إحياءها لأعراس في الخليج بمقابل مادي هزيل.

وفي المقابل، ردت باطمة على اتهام رقية ماغي لها بأسلوب شرس، ونفت الأمر.

وردت باطمة بهجوم مضاد، قالت في مضمونه إن رقية أنشأت حسابا وهميا ينتحل صفتها، لتروج لروايتها، ووصفتها بأنها “مغنية صف ثالث ابتدائي”.

وتواصل باطمة مسلسل الحروب الكلامية مع فنانين، ومشاهير، وقد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا تتعمدها، وأن ما يصدر عنها هو رد فعل ليس إلا.