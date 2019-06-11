فنانة فرنسية من أصل مغربي تدخل القفص الذهبي و تعتمد تقاليد مغربية في حفل زفافها

دخلت الفنانة الفرنسية من أصل مغربي، مروى لاود، القفص الذهبي، حسب ما أعلنته لمتابعيها، أمس الاثنين.

وشاركت مروى، واسمها الأصلي مروى أوتامغات، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورتها بالقفطان المغربي، وعلى يدها حناء العروس، طبقا للتقاليد المغربية.

وتلقت مروى التهاني بمناسبة زواجها، من طرف متتبعيها وأصدقائها المشاهير، وأكدت من خلال الإجابة على تعليقاتهم أن الأمر متعلق بالارتباطها فعلا.

مروى لود هي مغنية في صنف “RnB” ، انطلقت مسيرتها سنة 2016، واستطاعت فرض نفسها في الساحة الفرنسية، علما أنها ولدت سنة 1996 بمدينة ستراسبورغ.