اليمن: هادي يتلقى ضمانات أممية بتنفيذ (الحديدة) بشكل صحيح

في السياسة 12 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين مسيرتين

الرياض ـ صنعاء ـ وكالات:

تلقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضمانات أممية بالتزام المبعوث الأممي مارتن جريفيث بـ”الحياد التام” وتنفيذ اتفاق الحديدة “بشكل صحيح”.جاء ذلك خلال لقاء جمع هادي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في العاصمة السعودية الرياض، في إطار مباحثات بينهما عقب اتهام وجهه الرئيس اليمني لجريفيث بالانحياز لجماعة انصار الله.ونقلت ديكارلو عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، “التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام في اليمن بشكل صحيح”، مؤكدة دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية التي تحظى بتأييد غير مسبوق في الأمم المتحدة.وأشارت إلى أن “وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي تواجد دائم أو هدف آخر”، مشددة على أهمية “الرقابة والتحقق في أي عمليات انتشار وعلى احترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقا لاتفاق ستوكهولم”.وقالت المسؤولة الأممية:”نشجع السلام وملتزمون بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد”.من جانبه، أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبد الله العليمي، تلقي هادي ضمانات “بالتزام جريفيث بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة”. ونصت اتفاقات السويد على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء المدينة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب مقاتلي انصار الله والقوات الحكومية من كامل الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وفي 14مايو أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة انصار الله انسحبوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذا للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكلت اختراقا في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.لكن القوات الموالية لهادي قالت إن ما جرى “خدعة” وإن أنصار الله ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلموها لخفر السواحل الموالين لهم.من جهة اخرى قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة أمس الثلاثاء إن الدفاع الجوي الملكي اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما جماعة انصار الله باتجاه مدينة خميس مشيط.وقالت جماعة انصار الله إنها نفذت هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط في جنوب غرب السعودية.