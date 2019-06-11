العراق: العثور على مقبرة تضم رفات 19 في الموصل

في السياسة 12 يونيو,2019 نسخة للطباعة

نفت وجود صفقة بخصوص الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام

بغداد ـ وكالات: أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس الثلاثاء بالعثور على رفات 19 شخصا غالبيتهم من النساء في إحدى قرى غرب الموصل/400كلم شمال بغداد/. وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة المحافظة إن “القوات الأمنية عثرت اليوم في قرية احليلة/20كم غرب الموصل/ على رفات 19 شخصا بينهم 14 امرأة أغلبهن موظفات كان تنظيم داعش قد أعدمهن ابان سيطرته على مدينة الموصل”. وأضاف العبيدي أن”الرفات سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل “. وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لآخر على مقابر جماعية تضم رفاتا لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تم تصفيتهم من قبل التنظيم بالإضافة إلى جثث قتلى من عناصره تم تصفيتهم من قبل التنظيم أيضا لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم أبان تحرير محافظة نينوى. من جهة اخرى نفى القضاء العراقي أمس الثلاثاء وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم “داعش”. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار، في بيان صحفي:” لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية”. وأضاف أن “العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات”. على صعيد اخر صوت برلمان إقليم كردستان العراق أمس على تسمية مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان. وجرت تسمية مسرور بارزاني للمنصب بعد حصوله على أصوات 87 عضوا في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة، ومنهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان. وسيكلف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت لاحق رئيس الوزراء مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون 30 يوماً. وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني المتصدر نتائج الانتخابات التي أجريت نهاية سبتمبر الماضي بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111 مقعدا، ترشيح مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة. وانتخب برلمان كردستان، في أواخر الشهر الماضي، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان، وأدى اليمين القانونية أمس الاول الإثنين، ليباشر مهام منصبه رسميا. وبعد تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة، ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين القوى والأحزاب السياسية، لتحديد أعضاء الكابينة الجديدة. ومسرور بارزاني هو نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني وابن عم نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم الجديد. من ناحية اخرى قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أمس إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في يوليو بمقدار 0.50 دولار إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق. وأضافت في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني أن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند خصم 0.70 دولار للبرميل من متوسط أسعار عمان/دبي المعروض. أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية في يوليو تموز تحدد عند 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، بانخفاض عن الشهر السابق في حين زاد سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة إلى 0.55 دولار فوق أرجوس.