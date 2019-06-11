زيارة محمد بن زايد لألمانيا وفشل عصيان السودان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء الحادي عشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تبرز زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا ولقاؤه مع الرئيس الألماني في برلين، وتأكيد واشنطن أن إيران تخطت كل الخطوط الحمراء وخرقت الاتفاق النووي، وانتقادات لمشاركة قطر في حفل حرية الصحافة، وشعبية إمام أوغلو تذبح أردوغان وفبركة الصور تفضح سقطاته، والمجلس العسكري يعلن فشل "العصيان" ويحيي السودانيين، وتفكيك خلية إرهابية بفرنسا خططت لاستهداف مسلمين ويهود.

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أما في الاقتصاد فتطالعون خطوة قطرية جديدة بمستنقع الديون بـ600 مليون ريال، ورد صيني عنيف على تهديدات ترامب قد يشعل الحرب التجارية مجددا، وثورة في التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا، واقتصاد إيران يتدهور والبطالة فوق 60%.

وإلى الملاعب، تتعرفون على موعد تقديم ريال مدريد ليوفيتش.

وفي الفن، ابنة عزت أبوعوف تؤكد استقرار حالة والدها واستجابته للعلاج.. وأخيراً المنوعات، حيث تتابعون تفاصيل مزاد على خصلة من شعر لبيتهوفن في بريطانيا.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة.. للاطلاع اضغط هنا