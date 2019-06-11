ترامب يتلقى رسالة من "كيم" ويصفها بـ"الرائعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رسالة جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونج يانج مجمدة.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونج أون"، مضيفا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.
وأضاف: "لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ، والرهائن يعودون".
وكرر ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع بـ"قدرات هائلة"، لافتا إلى أن "كيم جونج أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر".
والتقى ترامب نظيره الكوري الشمالي مرتين في سنغافورة يونيو/حزيران 2018 وهانوي فبراير/شباط 2019، ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه.
ويتوجه ترامب إلى اليابان وكوريا الجنوبية نهاية يونيو/حزيران الحالي.
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