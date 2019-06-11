الحوثيون يقرون بمقتل أحد أبرز قادتهم

اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بمقتل أحد أبرز قياداتها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني.



وذكر بيان صادر عما تسمى وزارة الصحة في مليشيا الحوثي أن العميد حمزة محمد الوشلي المكنى "أبوعايش" قتل أثناء مشاركته في إحدى الجبهات.

وذكر البيان أن مقتل الوشلي كان صادما.

Advertisements

ويعد الوشلي واحدا من أبرز قيادات مليشيا الحوثي، ومن القيادات الأولى التي انتمت إلى الجماعة المدعومة من إيران.

وكان الوشلي يعمل في القطاع الصحي التابع لدائرة الخدمات العسكرية فيما تسمى وزارة الدفاع بصنعاء منذ نحو 3 أعوام.

وسبق أن عمل رئيسا لما تسمى اللجنة الثورية العليا في وزارة الصحة التابعة للانقلابيين.

وكان أيضا أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجرحى المعنية بعلاج قتلى عناصر المليشيا الحوثية.

وتتواصل الخسائر الكبيرة لمليشيا الحوثي التي منيت بضربات نوعية نفذها الجيش اليمني وطيران التحالف العربي في مختلف جبهات اليمن.