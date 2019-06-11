الكونجرس يصوت الخميس على منع بيع طائرات هجومية لقطر

تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، الخميس المقبل، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإمارة قطر.



كان عضو الكونجرس راند بول قدم عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لدولة قطر، خصوصاً في هذا التوقيت الدقيق في منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس الشهر الماضي بأنها سوف تبيع أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشي ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.

وطبقاً للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى موافقة الكونجرس في صفقات بيع الأسلحة.

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وكانت إيلينا روس ليتيين، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكونجرس الأمريكي، أكدت أن هناك معلومات استخباراتية تقول إن قطر متورطة في دعم جماعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حماس والقاعدة وداعش.



وأضافت روس خلال جلسة الاستماع لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية التي عقدت في وقت سابق "فكرة أن قطر تقوم باستضافة إرهابيين من أفغانستان والإخوان لم تعد مقبولة للإدارة الأمريكية الحالية".

والثلاثاء الماضي، اتهم نائب في الكونجرس الأمريكي شبكة "الجزيرة" بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس للنظام القطري في واشنطن ويوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر"، قال عضو مجلس النواب جاك بيرجمان إنه من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا في المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما قاطعوا قطر في يونيو/حزيران 2017 بسبب دعمها المتواصل للإرهاب.