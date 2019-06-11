اليوم الأول لزيارة محمد بن زايد إلى ألمانيا (نشرة خاصة)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت الزيارة التاريخية التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى ألمانيا، باهتمام عالمي، أبرز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين المستمرة منذ 47 عاماً، التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



ورصدت "العين الإخبارية" الزيارة لحظة بلحظة، منذ بداية الاستعدادات التي أجرتها ألمانيا لاستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حتى اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين.

الزيارة عدها الخبراء مهمة للغاية في الوقت الراهن في ضوء توتر الأوضاع على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط، وأنها يمكن أن تسهم في ايجاد حلول لقضايا المنطقة الملحة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة في ضوء الشراكة القوية سياسياً واقتصادياً بين البلدين.

وللمزيد من التفاصيل حول الزيارة اضغط هنا..