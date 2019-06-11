سفير الإمارات بألمانيا: شراكة البلدين قائمة على الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي عبدالله الأحمد سفير الإمارات لدى ألمانيا، الثلاثاء، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق إلى برلين تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها قائمة على الثقة والتعاون.

وأضاف أن قضايا الشرق الأوسط مهمة لألمانيا ودول أوروبا وللعالم أجمع، سواء من الناحية الأمنية أو قضايا اللاجئين، ولذلك لا بد من البحث عن حلول مشتركة مع الأطراف المتأثرة كافة.

ولفت إلى أن قضايا الوطن العربي ليس المتأثر منها فقط العرب بل العالم ككل.

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وأشاد الأحمد بالعلاقات الثنائية بين البلدين واصفاً إياها بالمتميزة، مؤكدا أن الإمارات هي أكبر شريك لألمانيا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أنها شراكة تاريخية مبنية على الثقة بين البلدين، إذ إن 30% من حجم تجارة ألمانيا مع الدول العربية تمر عبر الإمارات.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تحظى بالتنسيق والحوار بين الطرفين، مشيرًا إلى أن علاقات ألمانيا مع دول المنطقة تساهم في الوصول إلى حلول للعديد من القضايا.