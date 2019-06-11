السفير الإماراتي لدى ألمانيا: الشراكة بين أبوظبي وبرلين تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علي عبدالله الأحمد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أكد أن دولة الإمارات هي أكبر شريك لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الشرق الأوسط، وأن 30% من حجم تجارة ألمانيا مع الدول العربية تمر عبر دولة الإمارات.

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