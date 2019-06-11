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تركي آل الشيخ يُعلن عن أعمال فنية لنجوم مصريين بالسعودية

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رحب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية ، بعددًا من الفنانين المصريين، داخل المملكة – في إشارة لقيامهم بأعمال فنية بالسعودية-.

وقال في منشور له عبر موقع "فيس بوك": "يحي الفخراني - هاني شاكر - عمرو دياب - محمد هنيدي - اشرف عبدالباقي - انغام - محمد حماقي - شيرين - تامر حسني - رامي صبري - محمد رمضان - محمد سعد ... أهلاً بيكم في بلدكم الثاني بين أهلكم وجمهوركم ... ولسى كمان وكمان ... هوا فاضل مين".

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن إقامة حفل كبير للفنان محمد رمضان في المملكة العربية السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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