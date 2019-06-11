شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: استئناف محادثات المجلس السيادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان اليوم (الثلاثاء) أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في العاصمة السودانية الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

واضاف درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الإسبوع الماضي، للصحافيين، بأن قوى الحرية والتغيير المعارضة وافقت من جانبها على إنهاء العصيان المدني اعتباراً من نهاية اليوم.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف وقوى الحرية والتغيير قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في الثالث من يونيو، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.