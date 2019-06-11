موجز السعودية || بداية عنيفة للصيف.. درجة حرارة غير مسبوقة السعودية.. تحديد الدرجة القصوى لإيقاف العمل .. في الإحساء انشطار سيارة إلى نصفين واحتراقها

الموجز - إعداد - محمد علي هتاشم

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودي، حسين القحطاني، أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن القحطاني، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت مؤخراً تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 2019م.

وبين التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م ، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م.

وتشير التوقعات الفصلية لصيف عام 2019م على السعودية إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء البلاد.

فيما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.(المصدر)

بداية عنيفة للصيف.. درجة حرارة غير مسبوقة بالسعودية والعراق

تستمر موجة الحر التي تشهد منطقة الخليج العربي، حيث ارتفعت في درجات الحرارة قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف في 21 من شهر يونيو الجاري.

ويبدو أن صيف 2019 سيكون مختلفا عن فصول الصيف في الأعوام السابقة؛ حيث شهدت بداياته ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خاصة في الكويت التي سجلت، السبت، أعلى درجة حرارة في العالم.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، قوله إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي الكويت، ظهر السبت.وفي السعودية، سجلت درجات الحرارة في محافظة المجمعة مع بدايات دخول الصيف إلى 55 درجة مئوية.

أما العراق، فقد سجلت محافظة ميسان جنوبي البلاد رقما قياسيا جديدا بأعلى درجة حرارة على وجه الأرض، الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.

وذكر موقع "طقس العرب" أن دول الخليج العربي تعاني مناخا شديد الحرارة، حيثُ تلامس حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت وشرق السعودية وجنوب العراق.

كما يسود طقس حار في كل من قطر والبحرين والإمارات، مع ارتفاع بنسب الرطوبة السطحية، مما يزيد الشعور بالأجواء الحارة.

ولا تختلف حالة الطقس في دول المغرب العربي، حيث تسيطر موجة حارة على كل من تونس و ليبيا، مع نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للغبار والأتربة.(المصدر)

انشطار سيارة إلى نصفين واحتراقها بالسعودية

استيقظت محافظة الأحساء شرق السعودية، اليوم الثلاثاء، على حادث مروع، حين انشطرت سيارة إلى نصفين واحترقت، بعد ارتطامها بعمود إنارة.

الحادث الذي وثقه فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي وصف فيه مغردون الحادث الذي وقع شمال مدينة المبرز بالقرب من المؤسسة العامة للري، بالمروع، والذي ذهب ضحيته قائد المركبة.

من جهتها، باشرت فرق الدفاع المدني ودوريات المرور الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف، ولم يتم ذكر أسباب الحادث، وسط استغراب العديد من المتابعين كون الطريق يعتبر طريقا داخليا وليس من الطرق السريعة. (المصدر)