"العسكري السوداني": خدمة الإنترنت لن تعود حاليًا لأنها تهدد الأمن القومي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الثلاثاء، إن خدمة الإنترنت لن تعود في الوقت الحالي لأنه "مهدد للأمن القومي".
وتحدث كباشي في تصريحات لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أن قوات من السلطات الأمنية الحكومية قامت ببعض التجاوزات خلال عملية اقتحام اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن لجنة قانونية تواصل عملها لإيضاح الأمور، ومضيفًا أن الضباط المتجاوزين سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة.
ويواجه السودانيون انقطاعًا "شبه كامل" لخدمات الإنترنت منذ أسبوع، حيث انقطعت خطوط اتصال الإنترنت...
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