الدفاع اليابانية تعلن مرور حاملة طائرات صينية في المياه الدولية بين جزرها

أعلنت ​وزارة الدفاع​ اليابانية عن "عبور حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" برفقة سفينة ثانية، ​المياه​ الدولية بين جزرها جنوبي البلاد"، مشيرةً إلى أن "حاملة الطائرات الصينية مرت بين جزيرتي أوكيناوا ومياكودزيما وتوجهت نحو ​المحيط الهادئ​، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية".

وأشارت إلى أن "​السفينة​ الصينية لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية خلال مرورها".