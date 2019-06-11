الدفاع اليابانية تعلن مرور حاملة طائرات صينية في المياه الدولية بين جزرها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن "عبور حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" برفقة سفينة ثانية، المياه الدولية بين جزرها جنوبي البلاد"، مشيرةً إلى أن "حاملة الطائرات الصينية مرت بين جزيرتي أوكيناوا ومياكودزيما وتوجهت نحو المحيط الهادئ، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية".
وأشارت إلى أن "السفينة الصينية لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية خلال مرورها".
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