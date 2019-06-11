مسؤول ألماني: إمكانات التعاون بين أنقرة وبرلين كبيرة للغاية

لفت نائب وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني توماس باريس إلى أن "إمكانات التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الطاقة والسياحة والنقل كبيرة للغاية"، موضحاً أن "فرص استثمار الشركات الألمانية في تركيا مناسبة جدا، خصوصا في مجال قطاع سكك الحديد، والبنى التحتية لقطاع النقل".
وأشار إلى أنه "قدّم دعوة وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني بيتر ألتماير، إلى نظيره التركي فاتح دونماز، للمشاركة في منتدى الطاقة التركي ـ الألماني الثالث في 23 تشرين الأول المقبل"، لافتاً إلى أنه "تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الأتراك، حول زيادة تعميق العلاقات السياحية بين البلدين".
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