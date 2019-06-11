مسؤول ألماني: إمكانات التعاون بين أنقرة وبرلين كبيرة للغاية

لفت نائب وزير ​الطاقة​ والشؤون الاقتصادية الألماني توماس باريس إلى أن "إمكانات التعاون بين بلاده و​تركيا​ في مجالات الطاقة و​السياحة​ والنقل كبيرة للغاية"، موضحاً أن "فرص استثمار الشركات الألمانية في تركيا مناسبة جدا، خصوصا في مجال قطاع سكك الحديد، و​البنى التحتية​ ل​قطاع النقل​".

وأشار إلى أنه "قدّم دعوة وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني ​بيتر ألتماير​، إلى نظيره التركي فاتح دونماز، للمشاركة في منتدى الطاقة التركي ـ الألماني الثالث في 23 تشرين الأول المقبل"، لافتاً إلى أنه "تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الأتراك، حول زيادة تعميق العلاقات السياحية بين البلدين".