"حماس": تصريحات واشنطن بشأن الضفة تعكس انحيازها لإسرائيل

اعتبر القيادي البارز في حركة "حماس"، ​موسى أبو مرزوق​ ان "تصريحات سفير واشنطن في ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​، بشأن ​الضفة الغربية​ بأنها تعكس حجم الانحياز الأميركي للكيان الصهيوني، الهادف لتصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشيراً إلى أن "هذا يُوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية، وتقوية الصف الداخلي لمواجهة إجراءات ​صفقة القرن​، التي بدأت منذ نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​القدس​ المحتلة".

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