البرلمان الألماني يدعو لإنهاء سريع لحرب اليمن

دعا ​البرلمان الألماني​، رئيس البلاد ​فرانك فالتر شتاينماير​، إلى "مطالبة ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد ببحث طريقة لإنهاء سريع لحرب ​اليمن​"، مشيراً إلى أنه "يجب على شتاينماير أن يقول بكلمات لا لبس فيها لبن زايد إن ​ألمانيا​ و​أوروبا​ تتوقعان تحولا جوهريا في ​السياسة​ الخارجية ونهاية سريعة للحرب في اليمن".

وأشار إلى أن "كانت ​الإمارات​ قوة دافعة وراء الحرب في اليمن، لذلك فإن ولي عهد الإمارات، باعتباره نائب القائد العام للقوات المسلحة، مسؤول بشكل مشترك عن أكبر كارثة إنسانية على هذا الكوكب حاليا".