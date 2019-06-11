البرلمان الألماني يدعو لإنهاء سريع لحرب اليمن

دعا البرلمان الألماني، رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، إلى "مطالبة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ببحث طريقة لإنهاء سريع لحرب اليمن"، مشيراً إلى أنه "يجب على شتاينماير أن يقول بكلمات لا لبس فيها لبن زايد إن ألمانيا وأوروبا تتوقعان تحولا جوهريا في السياسة الخارجية ونهاية سريعة للحرب في اليمن".
وأشار إلى أن "كانت الإمارات قوة دافعة وراء الحرب في اليمن، لذلك فإن ولي عهد الإمارات، باعتباره نائب القائد العام للقوات المسلحة، مسؤول بشكل مشترك عن أكبر كارثة إنسانية على هذا الكوكب حاليا".
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