النشرة: جريح باشتباكات بمحيط مخيم الجليل ببعلبك

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ عن "وقوع ​اشتباكات​ بمحيط مخيم الجليل ببعلبك على خلفية اطلاق ح.م. على م.ع. فأصابه برجله مستخدمين ​الاسلحة​ الحربية والقذائف". كما علمت "النشرة" بأن "الجيش اللبناني يطوق موقع ومحيط الاشتباكات على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي قرب مخيم الجليل الفلسطيني وحي الواد ويحقق انتشارا أمنيا ويعمل على ملاحقة مطلقي النار".

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