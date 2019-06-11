جنبلاط للحريري: المختارة باقية مهما جار عليها الزمن من الحلفاء قبل الاعداء

علق رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على كلمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قائلا:"صدقت دولة الرئيس وبالاذن منك وعلى سبيل التصحيح ، وليد جنبلاط هو وليد جنبلاط و​المختارة​ باقية مهما جار عليها الزمن من الحلفاء قبل الاعداء".

وكان الحريري قد تطرق الى كلام جنبلاط بحقه خلال مؤتمره الصحافي قائلا:"وليد هو وليد".