جنبلاط للحريري: المختارة باقية مهما جار عليها الزمن من الحلفاء قبل الاعداء

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا:"صدقت دولة الرئيس وبالاذن منك وعلى سبيل التصحيح ، وليد جنبلاط هو وليد جنبلاط والمختارة باقية مهما جار عليها الزمن من الحلفاء قبل الاعداء".
وكان الحريري قد تطرق الى كلام جنبلاط بحقه خلال مؤتمره الصحافي قائلا:"وليد هو وليد".
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