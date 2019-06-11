افادت معلومات صحافية عن "توقيف الفنان أيمن زبيب بجرم ​القيادة​ تحت تأثير ​المخدرات​".

وفي التفاصيل بحسب موقع "الفن" أنه "في محلة ​الجميزة​ تقاطع التباريس نطاق فصيلة الجميزة وأثناء إقامة حاجز من قبل دورية منطلقة من فوج طوارئ ​بيروت​ بإمرة أحد الضباط الساعة 23.00 من تاريخ 2019/06/10 حاول جيب نوع رانج روفر لون أسود ورمادي يحمل اللوحة رقم 5575575 دون رمز بقيادة زبيب والدته وبرفقته المدعو بلال فؤاد صفوان والدته نجاة تولد 1970 سجل 53 / الكنيسة - ​دير الاحمر​، الفرار من الحاجز وعدم الإمتثال فعمل الرقيب 36702 على ضرب زجاج السيارة بيده من أجل تنبيهه للتوقف فترجل من السيارة وقام بدفع وشتم الرقيب المذكور فعندها طلب الضابط من العناصر تكبيله فتقدم منه وقام أيضاً بدفعه وأثناء محاولة تكبيله أقدم على ضرب الرقيب رقم 53346 على رأسه.

وقد سلم إلى فصيلة الجميزة لإجراء المقتضى القانوني، و بناءً لاشارة ​القضاء​ اوقف زبيب​ بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات .

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